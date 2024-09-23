Çorum'da SMA hastasının bağış kumbarasından para çalan kişi yakalandı

İfade işlemleri için polis merkezine götürülen şüphelinin, 6'sı hırsızlık olmak üzere 16 suçtan kaydı bulunduğu tespit edildi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde SMA hastası bir bebek için konulan yardım kutusundaki paraları çaldığı iddia edilen kişi polis ekiplerince yakalandı.

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