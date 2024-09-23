Çorum'da SMA hastasının bağış kumbarasından para çalan kişi yakalandı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde SMA hastası bir bebek için konulan yardım kutusundaki paraları çaldığı iddia edilen kişi polis ekiplerince yakalandı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde SMA hastası bir bebek için konulan yardım kutusundaki paraları çaldığı iddia edilen kişi polis ekiplerince yakalandı.
Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde bulunan yardım kutusundaki paraların çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatan Sungurlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık şüphelisinin C.T. olduğunu belirledi.
Şüpheli, 2 gün süren çalışmanın ardından Hacettepe Mahallesi'nde gözaltına alındı.
İfade işlemleri için polis merkezine götürülen şüphelinin, 6'sı hırsızlık olmak üzere 16 suçtan kaydı bulunduğu tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sungurlu Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.
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