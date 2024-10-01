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        Çorum'da otomobil tıra çarptı 5 kişi yaralandı

        Çorum'da otomobilin tıra çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 23:12 Güncelleme: 01.10.2024 - 23:17
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        Çorum'da otomobil tıra çarptı 5 kişi yaralandı
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        Çorum'da otomobilin tıra çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Halil İbrahim B. idaresindeki 35 AY 3376 plakalı tır, Tokat-Ankara kara yolu Ekmekci köyü yakınlarında makasladı. Aynı istikamette seyreden Yiğit B. yönetimindeki 35 CYD 81 plakalı otomobil de tıra çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücülerle birlikte otomobilde bulunan Sümeyye B, Temam Ö. ve Salih U. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Burada ilk müdahalesi yapılan yaralılardan tır sürücüsü Halil İbrahim B. ile Salih U, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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