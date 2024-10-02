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        Çorum'da devrilen kamyonda sıkışan 3 kişi yaralandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde devrilen kamyonda sıkışan 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 15:44 Güncelleme: 02.10.2024 - 16:03
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        Çorum'da devrilen kamyonda sıkışan 3 kişi yaralandı
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        Çorum'un Alaca ilçesinde devrilen kamyonda sıkışan 3 kişi yaralandı.

        Ömer K. idaresindeki 06 DFJ 617 plakalı kamyon, Alaca-Sungurlu kara yolu Boğazkale yol ayrımında kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada sürücü ile yanındaki Sezai A. ve İhsan K. aracın ön kısmında sıkıştı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kamyonda sıkışan 3 kişi, itfaiye görevlileri ile çevredeki bir şantiyeye ait iş makinesinin yardımıyla bulundukları yerden yaralı çıkarıldı.

        Yaralılar, sağlık görevlilerince Sungurlu Devlet ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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