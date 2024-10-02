Çorum'da devrilen kamyonda sıkışan 3 kişi yaralandı

Yaralılar, sağlık görevlilerince Sungurlu Devlet ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırıldı.

Kamyonda sıkışan 3 kişi, itfaiye görevlileri ile çevredeki bir şantiyeye ait iş makinesinin yardımıyla bulundukları yerden yaralı çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile yanındaki Sezai A. ve İhsan K. aracın ön kısmında sıkıştı.

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