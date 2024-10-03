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        İskilip'te "Anneler Bilinçleniyor" temalı eğitim düzenlendi

        Çorum'un İskilip ilçesinde engelli bireylerin annelerine yönelik "Anneler Bilinçleniyor" temalı eğitim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 15:05 Güncelleme: 03.10.2024 - 15:07
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        İskilip'te "Anneler Bilinçleniyor" temalı eğitim düzenlendi
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        Çorum'un İskilip ilçesinde engelli bireylerin annelerine yönelik "Anneler Bilinçleniyor" temalı eğitim gerçekleştirildi.

        Kaymakamlık, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezi tarafından Uludere Mahallesi'nde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen eğitimde annelere engellilerde beslenme, hijyen, ve mahremiyet konularında bilgi verildi.

        Eğitimde kadın irtibat noktası, korunmaya ihtiyacı olan çocuk birimi ve evde bakımla ilgili konulara da değinildi.

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        Galeri

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