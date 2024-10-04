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        Çorum'da firari hükümlü saklandığı buzdolabının içinde yakalandı

        Çorum'da düzenlenen operasyonda firari hükümlü, saklandığı buzdolabının içinde yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 16:21 Güncelleme: 04.10.2024 - 16:21
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        Çorum'da firari hükümlü saklandığı buzdolabının içinde yakalandı
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        Çorum'da düzenlenen operasyonda firari hükümlü, saklandığı buzdolabının içinde yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.T'nin (20) yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Hükümlünün Yavruturna Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde babasına ait evde saklandığını belirleyen ekipler, adrese operasyon düzenledi.

        Adreste arama yapan ekipler, N.T'yi buzdolabının içinde saklanırken yakaladı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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