Çorum'da firari hükümlü saklandığı buzdolabının içinde yakalandı
Çorum'da düzenlenen operasyonda firari hükümlü, saklandığı buzdolabının içinde yakalandı.
Çorum'da düzenlenen operasyonda firari hükümlü, saklandığı buzdolabının içinde yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.T'nin (20) yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Hükümlünün Yavruturna Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde babasına ait evde saklandığını belirleyen ekipler, adrese operasyon düzenledi.
Adreste arama yapan ekipler, N.T'yi buzdolabının içinde saklanırken yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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