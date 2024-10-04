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        Çorum'da bir ev ile samanlık yandı

        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde bir ev ile samanlık, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 17:18 Güncelleme: 04.10.2024 - 17:27
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        Çorum'da bir ev ile samanlık yandı
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        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde bir ev ile samanlık, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Ağaççamı köyünde İbrahim K'ye ait evde kimsenin bulunmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Evin yanındaki samanlığa da sıçrayan yangın, Oğuzlar Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangında ev ile samanlık kullanılamaz hale geldi.

        Evinin yandığını görerek fenalık geçiren İbrahim K'ye sağlık ekiplerince müdahale edildi.

        Oğuzlar Belediyesince mağdur aileye yardımda bulunulacağı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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