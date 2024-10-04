Çorum'da bir ev ile samanlık yandı

Ağaççamı köyünde İbrahim K'ye ait evde kimsenin bulunmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde bir ev ile samanlık, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

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