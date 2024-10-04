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        Ahlatcı Çorum FK-Alagöz Holding Iğdır FK maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında sahasında Alagöz Holding Iğdır FK ile 0-0 berabere kalan Ahlatcı Çorum FK'nın teknik direktörü Serkan Özbalta, "Kendi sahamızda kazanmak istediğimiz bir müsabakaydı ancak başaramadık." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 23:01 Güncelleme: 04.10.2024 - 23:21
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        Ahlatcı Çorum FK-Alagöz Holding Iğdır FK maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında sahasında Alagöz Holding Iğdır FK ile 0-0 berabere kalan Ahlatcı Çorum FK'nın teknik direktörü Serkan Özbalta, "Kendi sahamızda kazanmak istediğimiz bir müsabakaydı ancak başaramadık." dedi.

        Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımının 3-4 haftadır yükselişte olduğunu söyledi.

        Bazı yerlerde eksikliklerinin olduğuna işaret eden Özbalta, "Bunu görebiliyoruz. Bunları gidermeye çalışıyoruz. Bugün de kendi sahamızda kazanmak istediğimiz bir müsabakaydı ancak başaramadık. Milli takım arasına girerken her takım gibi bizler de kazanmak istiyorduk. İlk yarıya baktığımız zaman yine fena bir oyun başlangıcı yok ama rakibimiz oyun üstünlüğü olarak biraz daha bizden daha iyiydi. Biz savunma anlamında iyi şeyler yaptık. Fena çıkışlar yapmadık. İlk yarıda istediğimiz oyunu oynamamıza rağmen 2 veya 3 tane gol atabileceğimiz pozisyonumuz oldu. Onları değerlendiremedik." ifadelerini kullandı.

        Özbalta, ikinci yarıya iyi başladıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

        "İkinci yarıda siyahla beyaz gibi çok farklı bir oyun vardı. Tamamıyla oyun üstünlüğü bizdeydi. Ama talihsizlik işte, üzerimizden atmamız lazım. Milli arada biraz daha gol vuruşu çalışmamız gerekecek. Dediğim gibi yaptığımızı yapıyoruz, çalışıyoruz ama çok da üstünde de durmak lazım. Bir ara penaltı atamıyorduk, bu olayı hallettik. Şimdi gol olayını halletmemiz gerekiyor. Elbette torbanın ağzı bir gün açılacaktır, yani bol goller atmaya başlayacağız."

        - Alagöz Holding Iğdır FK cephesi

        Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ise maçın kendileri için psikolojik açıdan önemli olduğunu belirterek, "Çünkü 3 haftadır çok kolay kaybettik. Buradan kaybetmememiz gerekiyordu. Maçı ilk yarı ve ikinci yarı diye değerlendirmek lazım. İlk yarı oyunun hakimi bizdik, oyunu kontrol ettik. Çok da pozisyon bulduk ilk yarı itibarıyla. Üç maç kaybedip kaybetme psikolojisini üzerinden atmaya çalışan bir takımın bir deplasmanda ayakta kalması ikinci yarı tabii kolay değil. İkinci yarı 'oyunu daha çok oyunun savunma tarafından oynayıp geçiş hücumu yakalar mıyız?' diye düşündük. Ama geçişleri kullanamadık. İlk yarı kazanmaya daha yakındık. Bizim için kaybetmemek bugün önemliydi, çünkü kötü gidişimiz vardı, onu durdurmamız gerekiyordu." şeklinde konuştu.

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