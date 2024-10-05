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        Çorum'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 01:01 Güncelleme: 05.10.2024 - 01:07
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        Çorum'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Çorum’un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Yusuf D. idaresindeki 19 AS 108 plakalı otomobil, Çorum Caddesi Sanayi Kavşağı’nda Hıdır Ö’nün kullandığı 19 AEA 085 plakalı otomobile arkadan çarptı.

        Kazada sürücülerin yanı sıra 19 AS 108 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Mahmut G. ile Oğuzhan Ö. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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