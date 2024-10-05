Çorum'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerin yanı sıra 19 AS 108 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Mahmut G. ile Oğuzhan Ö. yaralandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.