Çorum'da mantar toplarken 30 metre yüksekten düşen kişi yaralandı

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Karakiraz, Oğuzlar Devlet Hastanesi'ne, ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Oğlunun ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, 52 yaşındaki Mustafa Karakiraz, oğlu ve arkadaşlarıyla birlikte mantar toplamak için Fındıkkıran mevkisine gitti.

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