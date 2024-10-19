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        Çorum'da mantar toplarken 30 metre yüksekten düşen kişi yaralandı

        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda yaklaşık 30 metre yükseklikten düşerek yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 15:03 Güncelleme: 19.10.2024 - 15:03
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        Çorum'da mantar toplarken 30 metre yüksekten düşen kişi yaralandı
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        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda yaklaşık 30 metre yükseklikten düşerek yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, 52 yaşındaki Mustafa Karakiraz, oğlu ve arkadaşlarıyla birlikte mantar toplamak için Fındıkkıran mevkisine gitti.

        Burada ormanlık alanda mantar toplarken yuvarlanmaya başlayan Karakiraz, yaklaşık 30 metrelik uçurumdan düştü.

        Oğlunun ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, vatandaşların da yardımıyla yaralıyı uçurumdan yukarı çıkardı.

        Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Karakiraz, Oğuzlar Devlet Hastanesi'ne, ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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