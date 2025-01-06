GÜNCELLEME - Çorum'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Görüntülerde polis ekiplerinin şüphelileri gözaltına alma anlarının yanı sıra evlerde yapılan aramada çok sayıda dolar banknot ele geçirildiği görülüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik eylemlerini tespit ve deşifre etmek amacıyla yürütülen çalışma kapsamında, örgüte üye oldukları belirlenen Irak uyruklu Mezher Hussein Mahmood (57), Mohammed Sephan Khalat Al Doci (30), Abdullah Hüseyin Ali (68), Abdurrahman Mezhem Hussein (34) ve Ahmet Mezhen Hussein (29) takibe alındı.

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