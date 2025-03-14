İyilik Sağlık Derneği Gazze'de iftarlık kumanya yardımı yapıyor

Sezikli, Gazze'deki yardım faaliyetlerine bağışçıların önemli katkı sağladığına işaret ederek, bağış yapmak isteyenlerin İyilik Sağlık Derneği ile iletişim kurabileceğini kaydetti.

Bu kapsamda hayırsever vatandaşların katkılarıyla temin edilen iftarlıkların, derneğin gönüllüleri tarafından Gazze'deki kamplarda yaşam mücadelesi veren binlerce Filistinliye paketler halinde ulaştırıldığı aktarılan açıklamada, iftarlık kumanya yardımının ramazan ayının ardından insani yardım şeklinde devam edeceği aktarıldı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarına maruz kalan Filistin halkına destek amacıyla yardım kampanyası başlatıldığı belirtildi.

Türk doktor ve sağlık çalışanlarının kurduğu İyilik Sağlık Derneğinin, Gazze'deki mülteci kamplarında hayatta kalmaya çalışan Filistinlilere her gün iftarlık kumanya dağıttığı bildirildi.

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