İskilip Belediyesi aşevinden her gün 300 kişiye iftar yemeği

İskilip Belediyesi, aşevinden her gün 300 kişiye sıcak yemek ulaştırdıklarını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı İsmail Çizikci, aşevini ziyaret ederek, çalışmaları inceledi.

Burada hizmetin aralıksız devam etmesi için aşevi personelinin özveriyle çalıştığını belirten Çizikci, "Buradaki emek, samimiyet ve paylaşma ruhu gerçekten tarif edilemez. Her gün 300 haneye sıcak yemek ulaştıran bu kıymetli hizmet, ramazan ayında daha da büyük bir anlam kazanıyor. Bu mübarek ayda, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız aşevimizde hazırlanan yemeklerle iftarlarını açıyor. Sofralar bereketlenirken, dayanışmanın sıcaklığı da hissediliyor. Bu hayır işinde emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Bu iyilik hareketine destek olmak isteyen herkesi aşevimize bekliyoruz. Paylaşmanın bereketini birlikte çoğaltalım." ifadelerini kullandı.