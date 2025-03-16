Stat:ÇorumŞehir
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Kemal Elmas, Çağrı Yıldırım
Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Toure, Kadir Seven, Erkan Kaş (Dk. 84 Kerem Kalafat), Diniyev (Dk. 46 Atakan Cangöz), Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak, Eren Karadağ (Dk. 61 Burak Süleyman), Atila Turan, Ali Akman (Dk. 80 Landre), Suat Kaya (Dk. 61 Avounou)
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Ali Dere, Arda Hilmi Şengül, Caulker, Uğur Kaan Yıldız, Traore, Oğuzhan Ayaydın (Dk. 72 Marcos), Rroca, Ezeh, Camara (Dk. 68 Hasan Ayaroğlu), Dembele
Goller: Dk. 4, Dk. 20 Dembele (Ankara Keçiörengücü), Dk. 6 Atakan Akkaynak, Dk. 62 Ferhat Yazgan, Dk. 90+6 Burak Süleyman (Ahlatcı Çorum FK)
Kırmızı kart: Dk. 75 Kadir Seven (Ahlatcı Çorum FK)
Sarı kartlar: Dk. 27 Arda Hilmi Şengül, Dk. 39 Rroca, Dk. 90+7 Caulker (Ankara Keçiörengücü)
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