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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 15:47 Güncelleme: 16.03.2025 - 15:47
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:ÇorumŞehir

        Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Kemal Elmas, Çağrı Yıldırım

        Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Toure, Kadir Seven, Erkan Kaş (Dk. 84 Kerem Kalafat), Diniyev (Dk. 46 Atakan Cangöz), Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak, Eren Karadağ (Dk. 61 Burak Süleyman), Atila Turan, Ali Akman (Dk. 80 Landre), Suat Kaya (Dk. 61 Avounou)

        Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Ali Dere, Arda Hilmi Şengül, Caulker, Uğur Kaan Yıldız, Traore, Oğuzhan Ayaydın (Dk. 72 Marcos), Rroca, Ezeh, Camara (Dk. 68 Hasan Ayaroğlu), Dembele

        Goller: Dk. 4, Dk. 20 Dembele (Ankara Keçiörengücü), Dk. 6 Atakan Akkaynak, Dk. 62 Ferhat Yazgan, Dk. 90+6 Burak Süleyman (Ahlatcı Çorum FK)

        Kırmızı kart: Dk. 75 Kadir Seven (Ahlatcı Çorum FK)

        Sarı kartlar: Dk. 27 Arda Hilmi Şengül, Dk. 39 Rroca, Dk. 90+7 Caulker (Ankara Keçiörengücü)

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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