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        Leylekler Çorum'daki yuvalarına gelmeye başladı

        Leylekler, havaların ısınmasıyla Çorum'un Dodurga ilçesindeki yuvalarına dönmeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 12:15 Güncelleme: 18.03.2025 - 13:16
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        Leylekler Çorum'daki yuvalarına gelmeye başladı
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        Leylekler, havaların ısınmasıyla Çorum'un Dodurga ilçesindeki yuvalarına dönmeye başladı.

        Her yıl binlerce kilometre kat ederek bölgeye gelen leylekler, elektrik direklerine ve bina çatılarına yaptıkları yuvalarına yerleşti.

        Leyleklerin gelişi, baharın müjdecisi olması dolayısıyla yöre halkında heyecan oluşturuyor.

        Ağustosa kadar yuvalardaki yavrularını büyütecek olan leylekler, daha sonra tekrar Afrika ülkelerine doğru kanat çırpmaya başlayacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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