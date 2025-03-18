Çorum'da şehit yakınları ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi

Çorum'da 2 şehit yakını ve 2 gaziye, törenle Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gazi ve şehit ailelerine teslim edilmek üzere Çorum Valiliğine gönderilen madalya ve beratlar, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü'nde Vali Ali Çalgan tarafından Çorum Devlet Tiyatrosu Salonu'nda düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

Çalgan, şehit İstihkam Uzman Onbaşı Muhammet Karaçam'ın babası Bedri Karaçam'a, şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay'ın eşi Esma Çalgay'a, gazi Piyade Yarbay Bayram Aşkın ve gazi Piyade Uzman Çavuş Hakan Kayacı'ya Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim etti.

Törende, Başöğretmen Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni anlatan "Çanakkale Geçilmez" adlı tiyatro oyunu sergilendi.

Törene, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya da katıldı.