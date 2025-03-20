Çorum'da araç taşıyan tırda çıkan yangın söndürüldü
Çorum'un Osmancık ilçesinde araç taşıyan tırın lastiklerinde çıkan yangın söndürüldü.
Çorum'un Osmancık ilçesinde araç taşıyan tırın lastiklerinde çıkan yangın söndürüldü.
Onur Ertuna idaresindeki 34 KL 9629 kupa plakalı ve 34 KL 9067 dorse plakalı, araç yüklü tırın lastikleri, D100 karayolu Baldıran mevkisinde alev aldı.
İhbar üzerine yangın yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Osmancık Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında tırın dorse bölümünde hasar oluştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.