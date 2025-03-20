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        Çorum'da araç taşıyan tırda çıkan yangın söndürüldü

        Çorum'un Osmancık ilçesinde araç taşıyan tırın lastiklerinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 17:09 Güncelleme: 20.03.2025 - 17:11
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        Çorum'da araç taşıyan tırda çıkan yangın söndürüldü
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        Çorum'un Osmancık ilçesinde araç taşıyan tırın lastiklerinde çıkan yangın söndürüldü.

        Onur Ertuna idaresindeki 34 KL 9629 kupa plakalı ve 34 KL 9067 dorse plakalı, araç yüklü tırın lastikleri, D100 karayolu Baldıran mevkisinde alev aldı.

        İhbar üzerine yangın yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Osmancık Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında tırın dorse bölümünde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri

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