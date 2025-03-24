Çorum'da çarpışan 2 otomobildeki 7 kişi yaralandı

Çorum'un Mecitözü ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Çorum-Amasya kara yolu Mecitözü ilçesi yakınlarında 06 BNK 879 plakalı hafif ticari aracı ile ilerleyen Nurettin P, aniden önüne çıkan kuşa çarpmamak için manevra yaptı ve Merve A. idaresindeki 52 ABN 129 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile Ahmet A, Ebrar B, Elif B, Ayhan S. ve Alaaddin P. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.