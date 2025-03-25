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        Çorum'da öğrenciler yalnız yaşayan yaşlıları evlerinde ziyaret ediyor

        Çorum'un Kargı ilçesinde ilkokul ve anaokulu öğrencileri, "Evde Bir Ses Olsun Projesi" kapsamında yalnız yaşayan yaşlıları evlerinde ziyaret etmeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 09:19 Güncelleme: 25.03.2025 - 09:19
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        Çorum'da öğrenciler yalnız yaşayan yaşlıları evlerinde ziyaret ediyor
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        Çorum'un Kargı ilçesinde ilkokul ve anaokulu öğrencileri, "Evde Bir Ses Olsun Projesi" kapsamında yalnız yaşayan yaşlıları evlerinde ziyaret etmeye başladı.

        Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kargı Kaymakamı Oğuzhan Akman başkanlığındaki Kargı Proje Hazırlama Ekibi, ilçedeki çocuklarla yalnız yaşayan yaşlı bireyleri bir araya getirmek için "Evde Bir Ses Olsun Projesi"ni geliştirdi.

        İlçede toplumsal duyarlılığı artırmak ve yardımlaşma bilincini pekiştirmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında ilkokul ve ana sınıfı öğrencileri, ilçede yalnız yaşayan yaşlı kişileri ziyaret etmeye başladı.

        Öğrenciler, evlerinde ziyaret ettikleri yaşlı kişilerle sohbet edip tecrübelerinden istifade ediyor.

        Proje kapsamında ziyaretlerin genişletilerek devam edeceği bildirildi.

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