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        Orta Karadeniz'in batı kesimleri için zirai don uyarısı

        Orta Karadeniz Bölgesi'nin batı kesimleri için zirai don uyarısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 15:53 Güncelleme: 09.04.2025 - 15:53
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        Orta Karadeniz'in batı kesimleri için zirai don uyarısı
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        Orta Karadeniz Bölgesi'nin batı kesimleri için zirai don uyarısı yapıldı.

        Çorum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünün tahminlerine göre, bölgenin batı kesimlerinde yer alan Çorum ve Kastamonu'da gece saatlerinden itibaren hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düşeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

        Sıcaklıklardaki düşüşün buzlanma ve zirai don olaylarına neden olabileceğine dikkati çekilen açıklamada, bugün saat 21.00'den yarın saat 10.00'a kadar buzlanma ve don tehlikesinin beklendiği, tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların meteorolojik verileri dikkatli takip etmeleri ve zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

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