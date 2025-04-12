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        İskilip'te fırın ve lokantalar denetlendi

        İskilip'te sağlıklı ve güvenli gıda denetimleri yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 19:19 Güncelleme: 12.04.2025 - 19:19
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        İskilip'te fırın ve lokantalar denetlendi
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        İskilip'te sağlıklı ve güvenli gıda denetimleri yapıldı.

        İskilip Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki ekmek ve pide fırınları ile lokantaları denetledi.

        Denetimlerde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hijyen ve gıda güvenliği kontrolleri yaptı.

        Zabıta ekipleri ise fırınlarda ekmek ve pide gramajlarını, lokantalarda ise fiyat tarifesi ve porsiyon gramajlarını denetledi.

        Denetimlerin periyodik olarak devam edeceği bildirildi.

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