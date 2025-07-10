Çorum'da atık toplama alanında çıkan yangın söndürüldü
Çorum'da bir tekstil firmasına ait atık toplama alanında çıkan yangın söndürüldü.
Çorum'da bir tekstil firmasına ait atık toplama alanında çıkan yangın söndürüldü.
Üçtutlar Mahallesi Üçtutlar Caddesi'nde bir tekstil firmasının atık toplama alanında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da yardım etti.
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