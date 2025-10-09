Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da "Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum" Projesi değerlendirildi

        Çorum'da "Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum" (ÇEDES) Projesi Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

        Giriş: 09.10.2025 - 18:47 Güncelleme: 09.10.2025 - 19:03
        Çorum'da "Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum" Projesi değerlendirildi
        Çorum’da "Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum" (ÇEDES) Projesi Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, toplantıda ÇEDES Projesi'nin işleyişi, hedefleri ve uygulanacak yol haritasının öğretmenlerle paylaşıldığı aktarıldı.

        Açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde yürütülen ÇEDES Projesi kapsamında öğrencilerin, okul dışında sosyal, sportif ve kültürel etkinliklerle buluşturulduğu belirtildi.

        Projenin, öğrencilerin sadece akademik değil, aynı zamanda sosyal ve manevi yönlerini geliştirmeyi, çevresine duyarlı bireyler olarak yetişmelerini amaçladığı ifade edildi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, toplantıda yaptığı konuşmada, öğrencilerin geleceğe güvenle hazırlanmasının önemine dikkat çekerek, "Gençlerimizin zamanlarını faydalı etkinliklerle değerlendirmesi, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın en güçlü yollarından biridir." ifadelerini kullandı.

        Çağlar, proje kapsamında öğretmenlerin, manevi danışmanların ve gençlik liderlerinin üstlendiği rolün önemli olduğunu vurguladı.

        Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Erdem, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran da katıldı.

