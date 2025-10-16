Çorum'da 3 bin 895 uyuşturucu hap ele geçirildi
Çorum'un Sungurlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 bin 895 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 bin 895 uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığınca Sungurlu ilçesinde uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada 3 bin 895 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Karakola götürülen şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.