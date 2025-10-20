GÜNCELLEME 2 - Çorum'da tüfekle ateş ederek babasını öldüren şüpheli tutuklandı
Çorum'da tüfekle ateş ederek babasını öldüren şüpheli tutuklandı.
Çorum'da tüfekle ateş ederek babasını öldüren şüpheli tutuklandı.
Buharaevler Mahallesi Kamışlıevler 5. Sokak'taki bir evden silah sesi geldiği ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Eve giren ekipler, Yaşar Yılmaz'ı (59) silahla vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekiplerince yapılan incelemede, Yılmaz'ın, oğlu Murat Yılmaz (37) tarafından pompalı tüfekle ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi.
Olayın ardından şüphelinin 19 AZ 055 plakalı otomobille evden uzaklaştığını belirleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aracı takibe aldı.
Takip sonucu Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde durdurulan otomobilde yakalanan şüpheli gözaltına alınarak, işlemler için Çorum İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan baba Yaşar Yılmaz'ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.