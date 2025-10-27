Çorum'da traktörün çeki demiri ile kabini arasına sıkışan kişi hastanede öldü

Çorum'un Alaca ilçesinde, traktörün çeki demiri ile kabini arasına sıkışması sonucu yaralanan kişi, 20 gündür tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Alaca Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde 6 Ekim'de tamir etmekte olduğu traktörün çeki demiri ile kabini arasına sıkışması sonucu ağır yaralanan Ahmet Buğra Arslan (24), sağlık ekiplerince sevk edildiği Ankara Etlik Şehir Hastanesinde dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Arslan'ın cenazesi, hastane morgundan alınarak Alaca ilçesindeki Ömer Paşa Camisi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Arslan'ın cenazesi, ilçe mezarlığına defnedildi.

Cenazeye ailesi ve yakınlarının yanı sıra Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür de katıldı.

Alaca Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde Ahmet Buğra Arslan, tamir etmekte olduğu traktörün çeki demiri ile kabini arasına sıkışmıştı. Çevredeki vatandaşlarca sıkıştığı yerden kurtarılan Arslan, sağlık ekiplerince ambulansla Alaca Devlet Hastanesine, ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış oradan da Ankara'ya sevk edilmişti.