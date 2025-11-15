Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da 96 yaşında vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

        Çorum'un Kargı ilçesinde 96 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Mehmet Doğan'ın cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 18:00 Güncelleme: 15.11.2025 - 18:00
        Çorum'da 96 yaşında vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
        Çorum'un Kargı ilçesinde 96 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Mehmet Doğan'ın cenazesi toprağa verildi.

        Beygircioğlu köyünde vefat eden Kore gazisi için köyünde cenaze töreni düzenlendi.

        Doğan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, tören mangası tarafından Beygircioğlu Köyü Camisi'ne götürüldü.

        İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Doğan'ın cenazesi, köy mezarlığına defnedildi.

        Törene gazinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kargı Kaymakamı Oğuzhan Akman, Belediye Başkanı Hamit Dereli, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat Şimşek, İlçe Emniyet Amiri Çağatay Özyılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Gülhan Demiral, CHP İlçe Başkanı Hakan Çelik ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

