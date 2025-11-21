Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da iki otomobilin vince çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Çorum'da iki otomobilin park halindeki vince arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 22:57 Güncelleme: 21.11.2025 - 22:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da iki otomobilin vince çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorum'da iki otomobilin park halindeki vince arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Osman A. idaresindeki 19 TP 041 plakalı otomobil, Çorum-İskilip kara yolu Seydim köyü yakınlarındaki bir trafoda bakım çalışması yapmak üzere park halinde bulunan Rafet T. idaresindeki 34 KGG 747 plakalı vince arkadan çarptı.

        Ardından Hüseyin Güngören'in kullandığı 19 AL 387 plakalı otomobil de aynı vince arkadan çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü Hüseyin Güngören olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Yaralı sürücü Osman A. ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Güngören'in cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna götürüldü.

        Kaza nedeniyle Çorum-İskilip kara yolunda trafik bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otel sahibi ve çalışan tutuklandı
        Otel sahibi ve çalışan tutuklandı
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        Minik Karan'ın ölümünde de aynı firma çıktı
        Minik Karan'ın ölümünde de aynı firma çıktı
        F.Bahçe'den İrfan Can Kahveci kararı!
        F.Bahçe'den İrfan Can Kahveci kararı!
        Putin: Barışçıl çözüme hazırız
        Putin: Barışçıl çözüme hazırız
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        "Tarihimizdeki en zor anlardan birindeyiz"
        "Tarihimizdeki en zor anlardan birindeyiz"
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        11. Yargı Paketi'ne “infaz” revizesi: 50 bin kişilik tahliye projeksiyonu
        11. Yargı Paketi'ne “infaz” revizesi: 50 bin kişilik tahliye projeksiyonu
        Gıda zehirlenmesi nasıl başlıyor? Bu belirtilere dikkat!
        Gıda zehirlenmesi nasıl başlıyor? Bu belirtilere dikkat!
        Süper Kupa'da yarı final maçlarının şehirleri açıklandı
        Süper Kupa'da yarı final maçlarının şehirleri açıklandı
        Bursa'da yaşandı! Eczacı kadına saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalıştı! Tutuklandı
        Bursa'da yaşandı! Eczacı kadına saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalıştı! Tutuklandı
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Ambar hapı' olarak biliniyor... Bakkalda bile satılıyor! Hafif sarımsak ve ekşimsi bir koku!
        'Ambar hapı' olarak biliniyor... Bakkalda bile satılıyor! Hafif sarımsak ve ekşimsi bir koku!
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        GSS primi artırıldı
        GSS primi artırıldı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?

        Benzer Haberler

        Çorum'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 9 bin 800 lira çıktı
        Çorum'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 9 bin 800 lira çıktı
        Kadınlar afişleri şık çantalara dönüştürüyor
        Kadınlar afişleri şık çantalara dönüştürüyor
        Çorum'da aranan 5 kişi yakalandı
        Çorum'da aranan 5 kişi yakalandı
        Esnaftan para toplayan dilencinin üzerinden 9 bin TL çıktı
        Esnaftan para toplayan dilencinin üzerinden 9 bin TL çıktı
        Çorum'da yakınlarının haber alamadığı kişi evinde ölü bulundu
        Çorum'da yakınlarının haber alamadığı kişi evinde ölü bulundu
        Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
        Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı