        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da otomobil ile elektrikli araç çarpıştı, 3 kişi yaralandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde elektrikli araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 15:18 Güncelleme: 22.11.2025 - 15:18
        Çorum'da otomobil ile elektrikli araç çarpıştı, 3 kişi yaralandı
        Çorum'un Alaca ilçesinde elektrikli araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        İsmihan B. yönetimindeki 19 AFP 552 plakalı elektrikli araç, Çorum-Yozgat kara yolu Boğaziçi mevkisinde, Necati Y'nin kullandığı 60 AGC 266 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Habib T. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

