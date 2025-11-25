Habertürk
Habertürk
        Çorum'da devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

        Çorum'da devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 10:35 Güncelleme: 25.11.2025 - 10:35
        Çorum'da devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
        Çorum'un Alaca ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Murat Ö. idaresindeki 34 DJ 2801 plakalı hafif ticari araç, Zile-Alaca yolu Kızıllı köyü yakınlarında yol kenarındaki tarlaya devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan Nurcan Ö. ve Deste Ö. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        

