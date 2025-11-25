Habertürk
        Çorum Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 17:19 Güncelleme: 25.11.2025 - 17:19
        Çorum'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

        Çorum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, haklarında tefecilik yaptıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulunan T.K, M.D, A,T. ve M.T. takibe alındı.

        Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada ele geçirilen dokümanlara el konuldu.

