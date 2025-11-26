Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Sungurlu Belediye Başkanı Dere asfalt çalışmalarını inceledi

        Sungurlu Belediyesince Sungurlu TOKİ'de asfalt çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 13:08 Güncelleme: 26.11.2025 - 13:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sungurlu Belediye Başkanı Dere asfalt çalışmalarını inceledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sungurlu Belediyesince Sungurlu TOKİ'de asfalt çalışması başlatıldı.

        Belediye Başkanı Muhsin Dere, bölgede yapılan çalışmaları inceledi.

        Dere, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmaların tamamen belediyenin öz kaynaklarıyla yürütüldüğünü söyledi.

        Bölgede uzun süredir devam eden yol problemini gidereceklerini belirten Dere, "Söz verdiğimiz gibi önce altyapı çalışmalarımızı tamamladık, ardından kaldırımlarımızı yaptık. Bugün itibariyle asfalt serim çalışmalarımıza başladık. TOKİ'de şu ana kadar 15 bin metrekareye yakın parke, 13 bin metreye yakın bordür çalışması ile kaldırımlarımızı yeniledik." dedi.

        Bölgede 8 bin ton sıcak asfalt sereceklerini dile getiren Dere, "En önemlisi, kullanılan sıcak asfalt, üretken belediyecilik anlayışıyla kendi tesislerimizde üretiliyor. Bu sayede hem maliyetleri düşürüyoruz hem de daha hızlı hizmet veriyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 3 kişiyi öldüren cani yakalandı!
        İstanbul'da 3 kişiyi öldüren cani yakalandı!
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Mardin'deki vahşette özel ekip kuruldu!
        Mardin'deki vahşette özel ekip kuruldu!
        'Tarihi' keşif! İnönü Savaşları'nda kullanılmış
        'Tarihi' keşif! İnönü Savaşları'nda kullanılmış
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Eşini, kızını ve torununu katletmişti! Hüküm açıklandı!
        Eşini, kızını ve torununu katletmişti! Hüküm açıklandı!
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        İşin içinde kayboldular
        İşin içinde kayboldular
        Hapşırınca kalp duruyor mu?
        Hapşırınca kalp duruyor mu?
        Witkoff ve Ushakov'un kritik görüşmesi ortaya çıktı
        Witkoff ve Ushakov'un kritik görüşmesi ortaya çıktı
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        İtalya'da kadın cinayetine ömür boyu hapis
        İtalya'da kadın cinayetine ömür boyu hapis
        Bolsonaro'ya 27 yıl hapis cezası
        Bolsonaro'ya 27 yıl hapis cezası

        Benzer Haberler

        Çorum'da eskiyen kıyafetler ebru desenleriyle yenileniyor
        Çorum'da eskiyen kıyafetler ebru desenleriyle yenileniyor
        Sungurlu polisi kadınlara 'KADES'i anlattı
        Sungurlu polisi kadınlara 'KADES'i anlattı
        Çorum'da motosiklet kazası: 2 yaralı
        Çorum'da motosiklet kazası: 2 yaralı
        Sungurlu'da polis ekiplerinden kadınlara KADES tanıtımı yapıldı
        Sungurlu'da polis ekiplerinden kadınlara KADES tanıtımı yapıldı
        Çorum FK'nin yeni teknik direktörü Hüseyin Eroğlu takımla ilk antrenmana çı...
        Çorum FK'nin yeni teknik direktörü Hüseyin Eroğlu takımla ilk antrenmana çı...
        Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı
        Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı