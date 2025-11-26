Sungurlu Belediye Başkanı Dere asfalt çalışmalarını inceledi

Sungurlu Belediyesince Sungurlu TOKİ'de asfalt çalışması başlatıldı.

Belediye Başkanı Muhsin Dere, bölgede yapılan çalışmaları inceledi.

Dere, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmaların tamamen belediyenin öz kaynaklarıyla yürütüldüğünü söyledi.

Bölgede uzun süredir devam eden yol problemini gidereceklerini belirten Dere, "Söz verdiğimiz gibi önce altyapı çalışmalarımızı tamamladık, ardından kaldırımlarımızı yaptık. Bugün itibariyle asfalt serim çalışmalarımıza başladık. TOKİ'de şu ana kadar 15 bin metrekareye yakın parke, 13 bin metreye yakın bordür çalışması ile kaldırımlarımızı yeniledik." dedi.

Bölgede 8 bin ton sıcak asfalt sereceklerini dile getiren Dere, "En önemlisi, kullanılan sıcak asfalt, üretken belediyecilik anlayışıyla kendi tesislerimizde üretiliyor. Bu sayede hem maliyetleri düşürüyoruz hem de daha hızlı hizmet veriyoruz." diye konuştu.