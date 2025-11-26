Çorum'da çıkan yangında 7'si çocuk 9 kişi dumandan etkilendi

Yangın sırasında apartman boşluğunu dolduran yoğun dumandan etkilenen 7'si çocuk 9 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gülabibey Mahallesi Kapaklı 1. Cadde'deki 5 katlı apartmanın girişine park edilen Mehmet A.G.'ye ait motosiklette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

