        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da çıkan yangında 7'si çocuk 9 kişi dumandan etkilendi

        Çorum'da apartman girişine park edilen motosikletin yanması nedeniyle oluşan yoğun dumandan etkilenen 7'si çocuk 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Giriş: 26.11.2025 - 16:10 Güncelleme: 26.11.2025 - 16:10
        Gülabibey Mahallesi Kapaklı 1. Cadde'deki 5 katlı apartmanın girişine park edilen Mehmet A.G.'ye ait motosiklette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangın apartmanın girişindeki ahşap bölümlere sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın, Çorum Belediyesi İtfaiye ekiplerince, apartmana yayılmadan söndürüldü.

        Yangın sırasında apartman boşluğunu dolduran yoğun dumandan etkilenen 7'si çocuk 9 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Yangında motosiklet kullanılamaz hale geldi, apartmanda hasar oluştu.

