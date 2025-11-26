Habertürk
        Çorum'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        Giriş: 26.11.2025 - 20:28 Güncelleme: 26.11.2025 - 20:28
        Çorum'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
        Çorum'un Alaca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Çorum Caddesi üzerinde şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

        Araçta ve sürücünün üzerinde yapılan aramada 29 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan sürücü İ.F'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

