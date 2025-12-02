Çorum'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Çorum'un Alaca ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen B.Y. takibe alındı.
Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda B.Y. gözaltına alındı.
Şüpheliye ait adreste yapılan aramada, tarihi değeri olduğu değerlendirilen 2 haç ile çeşitli eşyalar ele geçirildi.
Şüpheli, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
