        Çorum Haberleri

        Çorum'da Yeşilay'dan özel gereksinimli çocuklara moral ziyareti

        Yeşilay Çorum Şubesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Doğa Otizm ve Dil Akademi Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 17:16 Güncelleme: 03.12.2025 - 17:16
        Çorum'da Yeşilay'dan özel gereksinimli çocuklara moral ziyareti
        Yeşilay Çorum Şubesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Doğa Otizm ve Dil Akademi Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

        Yeşilay'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, çocuklara moral vermek ve keyifli bir gün yaşatmak amacıyla düzenlenen ziyarette çeşitli aktiviteler yapıldı.

        Yeşilay gönüllülerince yüz boyama, palyaço gösterileri, eğlenceli oyunlar ve etkileşimli aktiviteler yapılan etkinlikte ayrıca, çocuklar ekran bağımlılığı konusunda bilgilendirildi.

        Yeşilay Çorum Şube Başkanı Bedriye Cengil, tüm çocuklara sevgi ve umut dolu bir ortam sunmak için çalıştıklarını bildirdi.

