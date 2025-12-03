Yeşilay Çorum Şubesi Laçin Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti

Yeşilay Çorum Şubesi, gençlerin sağlıklı ve bilinçli bir şekilde sosyal faaliyetlere katılmasını desteklemek amacıyla Laçin Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.

Yeşilay'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaret kapsamında kurumlar arası iş birliğini güçlendirmek ve gençlere yönelik ortak çalışmalar planlamak amacıyla görüşmeler gerçekleştirildi.

Gençlik Merkezi’nde görev yapan Gençlik Lideri Murat Çetinkaya da Yeşilay heyetine merkezde yürütülen sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler hakkında bilgi verdi. Çetinkaya, gençlik merkezlerinin gençlerin kendilerini geliştirmeleri, yeni ilgi alanları edinmeleri ve güvenli bir ortamda vakit geçirmeleri açısından önemli bir işlev üstlendiğini belirtti.

Yeşilay Çorum Şubesi personeli Ali Mansur ise gençlerin bağımlılıklardan korunmasında kurumlar arası dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Gençlik merkezleriyle iş birliklerini artırmayı hedeflediklerini belirten Mansur, "Gençlerimizin sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanması ve kötü alışkanlıklardan uzak durması için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Gençlik merkezleri bu süreçte bizim için önemli bir paydaştır." ifadelerini kullandı.