        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da otomobile silahlı saldırı düzenlendi

        Çorum'da bir otomobile kimliği belirsiz kişi ya da kişiler silahlı saldırı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 10:55 Güncelleme: 07.12.2025 - 10:55
        Ulukavak Mahallesi Güneşler 6. Sokak'ta H.S'ye ait park halindeki 07 ASU 232 plakalı araca pompalı tüfekle ateş açıldı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        Olay yerinde yapılan incelemede boş kovanlar tespit edildi. Açılan ateş sonucu araçta hasar oluştu.

        Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

