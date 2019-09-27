Jandarma’dan kaçak içkiye geçit yok Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 198 litre fermente şarap, 38 litre kaçak rakı ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Jandarma’dan kaçak içkiye geçit yok Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 198 litre ...

İHA

Çorum İl Jandarma Alay Komutanlığı ekiplerinin sahte ve kaçak içki imal edenler ile bunları piyasaya sürmeye çalışanlara karşı operasyonları sürüyor.

Jandarma’dan kaçak içkiye geçit yok Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 198 litre fermente şarap, 38 litre kaçak rakı ele geçirildi

Çorum İl Jandarma Alay Komutanlığı ekiplerinin sahte ve kaçak içki imal edenler ile bunları piyasaya sürmeye çalışanlara karşı operasyonları sürüyor.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Sungurlu İlçe Jandarma ekipleri tarafından Sungurlu ilçesine bağlı Bağdatlı köyünde bir eve düzenlenen operasyonda 198 litre fermente şarap, 38 litre kaçak rakı ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri kaçak içki imalatı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine bir eve operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri, 98 litre fermente şarap, 38 litre kaçak rakı, 2 kilo anason tohumu, 2 adet tek kırma ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve 15 adet kurusıkı tabanca mermisi, 10 adet dolu av tüfeği fişeği, 3 adet 9 mm tabanca fişeği ile 2 adet 50 lt bidon içerisinde üzüm posası ve kaçak rakı üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ÇORUM

28 Eylül 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:02
  • GÜNEŞ 06:26
  • ÖĞLE 12:36
  • İKİNDİ 15:57
  • AKŞAM 18:36
  • YATSI 19:55
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yıkım kararı verilen binada sağlık hizmeti
YEREL HABERLER Yıkım kararı verilen binada sağlık hizmeti
Çorum'da iş yerinde tabancayla vurulan 2 kardeş yaralandı
YEREL HABERLER Çorum'da iş yerinde tabancayla vurulan 2 kardeş ...
Buğday deposu yandı
YEREL HABERLER Buğday deposu yandı
Çorum halk ekmek’ten tuzsuz ekmek
YEREL HABERLER Çorum halk ekmek’ten tuzsuz ekmek
Zabıtadan kan bağışı
YEREL HABERLER Zabıtadan kan bağışı
Ceviz ağacından düşen adam öldü
YEREL HABERLER Ceviz ağacından düşen adam öldü
Her hafta 50 aileyi sevindiriyor Kimliği belirsiz işadamı, mahalle bakkallarında ki yoksul ailelerin borçlarını sildiriyor
YEREL HABERLER Her hafta 50 aileyi sevindiriyor Kimliği belirsiz ...
İskilip’te Ahilik Haftası kutlandı
YEREL HABERLER İskilip’te Ahilik Haftası kutlandı
Çorum Kalesi, 'kale kondu'lara teslim
YEREL HABERLER Çorum Kalesi, 'kale kondu'lara teslim
Çorum-İskilip karayolunda önemli gelişme Haramidere-Seydim bölgesindeki 9 kilometrelik yol trafiğe açılacak
YEREL HABERLER Çorum-İskilip karayolunda önemli ...
Otomobille çarpışan traktör ikiye bölündü
YEREL HABERLER Otomobille çarpışan traktör ikiye bölündü
Kayınpederini pompalı tüfekle öldüren damat tutuklandı
YEREL HABERLER Kayınpederini pompalı tüfekle öldüren damat ...
'Dünyanın en dar sokağı'nda restorasyon beklentisi
YEREL HABERLER 'Dünyanın en dar sokağı'nda restorasyon beklentisi
Çekirdek yüklü tır devrildi, yol trafiğe kapandı
YEREL HABERLER Çekirdek yüklü tır devrildi, yol trafiğe kapandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X