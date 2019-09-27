Zabıtadan kan bağışı

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli Kızılay’a destek olmak amacıyla kan bağışında bulundu.

Zabıta memurları, Kadeş Barış Meydanı’nda bulunan Kızılay’ın mobil aracına giderek kan bağışında bulundular.

Kan bağışına personelin ilgi gösterdiğini belirten Zabıta Müdür Vekili Selahattin Delice, “Zabıta arkadaşlar kampanyamıza ilgi gösteriyorlar. Bu çeşit organizasyonların tüm kamu ve sivil toplum kuruluşlarına örnek olmasını bekliyoruz. Çünkü kan, kaynağı sadece insan olan, her zaman acil ve sürekli ihtiyaç olan tek ilaçtır. Sağlık durumu iyi olan arkadaşlarımız kan verdi. İhtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılması için kan bağışladık. Kan verme organizasyonumuza katılan tüm personelimize teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de kan vermeye devam edeceğiz” dedi.

Kızılay yetkilileri de Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine duyarlı davranışları nedeniyle teşekkür etti.

ÇORUM 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:02

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