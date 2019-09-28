Ahlatcı’dan Çorum-İskilip yolunda inceleme

İstanbul'da bir deprem daha!

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AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Çorumİskilip karayolunda incelemelerde bulundu.

HaramidereSeydim bölgesinde yapımı devam eden yol calışmalarını inceleyen Ahlatcı, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Yükleneci firma tarafından yoldaki çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini dile getiren Ahlatcı, önümüzdeki günlerde 9 kilometrelik bölümün tamamlanarak hizmete açılacağını söyledi.

AK Parti iktidarında ulaşıma 1.5 katrilyon yatırım yapıldığını açıklayan Ahlatcı, şuan Karayolları tarafından 10 farklı bölgede çalışma yürütüldüğünü sözlerine ekledi.

ÇORUM 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 05:03

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