Osmancık’ta nefes kesen off-road gösterisi

Çorum Osmancık ilçesinde Pırlanta Pirinç Festivali kapsamında düzenlenen offroad gösterileri nefesleri kesti.

Osmancık Belediyesi ve Çorum OffRoad Aram Kurtarma Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlikte bir araya gelen offroad tutkunları araçlarıyla sergiledikleri gösterilerle büyük beğeni topladı.

Engelli, zorlu parkurları ve çamurlu yolları izleyicilerin meraklı ve şaşkın bakışları arasında geçen offroadcılar ıslıklar eşliğinde büyük alkış aldı.

ÇOROFF Başkanı Burak Torun, offroad sporuna olan ilginin her geçen gün arttığını belirterek, “Çok renkli, keyifli ve eğlenceli etkinlik oldu. Gösterileri insanlar büyük bir merak ve ilgiyle izlediler. Osmancık’ta artık offroad sporunu insanlarımız daha yakından tanımaya ve sevmeye başladı. Bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Bizi Osmancık halkıyla buluşturan Belediye Başkanımız Ahmet Gelgör’e de teşekkürlerimi sunuyorum” dedi

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ise offroad gösterilerine halkın çok büyük teveccühü ve katılımının olduğunu belirterek, “Offroad parkurumuzu önümüzdeki yıllarda geliştireceğiz. Bundan sonra her yıl motor yarışlarına ve diğer yarışlara ev sahipliği yapacağız” ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonunda Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, ÇOROFF Başkanı Burak Torun’a teşekkür plaketi verdi.

ÇORUM 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:05

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