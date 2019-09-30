Sungurlu’da kick boks’a yoğun ilgi

Çocukların yaz tatillerini verimli geçirebilmeleri için düzenlenen Kick Boks Yaz Spor Kursu yoğun ilgi gördü.

Yaz Okullarına gösterilen yoğun ilgiden memnun olduğunu ifaden eden Kick Boks antrenörü Fatih Dumlupınar, “2005 yılından bu yana Sungurlu’da Kick Boks sporu ile iç içeyim. 7 yıllık öğrencilik devresi sonunda 2012 yılında Kick Boks federasyonu bünyesinde Kick Boks antrenörlük belgesini alarak Sungurlu’da halk eğitim bünyesinde Sungurlu Mahmut Atalay kapalı spor salonunda eğitim vermeye başladım” dedi.

6 dalda sporcu lisansı alarak spor ile daha fazla ilgilenme imkanı buldum. Bunlar içerisinde Kick Boks, Muay Thai, Wushu, Boks dallarında aktif olarak sporculuğumu devam ettirdim diyen antrenör Dumlupınar, hem Kick Boks hem de Budokaido sporunda resmi antrenörlük ve hakemlik yapmaktayım. 2016 yılına kadar tüm yıl aktif bir şekilde çalışmalarıma devam ettim. 2016 yılından sonra eğitimimden dolayı şehir dışına çıkmak zorunda kaldım. Bundan dolayı şu anda sadece yaz aylarında yaz kurslarında eğitim vermekteyim. Kick Boks çalışmaları sürecinde şunu gördüm ki sungurluda spora duyulan ihtiyaç en üst seviyede. Sungurlu’da hem genç hem de yetişkin kategorisinde bu spora karşı büyük ilgi ile karşılaştım. Bu ilgi sonucunda büyük başarılara imza attık Sungurlu Kick Boks olarak. Hem il hem bölge olarak hem de ülkemizin farklı şehirlerinde katıldığımız müsabakalarda madalyalarla dönerek Sungurlumuzu en iyi şekilde temsil ettik. Ana dalımız Kick Boks olmasına rağmen diğer dallarda da kendimizi kanıtlamasını bildik ve bu dallarda da başarı ile Sungurlumuzun adını farklı bölgelerde duyurmaya çalıştık. Uzak doğu sporlarının kendi şehrimizde de yer alması için gayretimizi hiçbir zaman eksik etmedik. Hem Kick Boks hem de diğer uzak doğu spor çalışmalarını Sungurlu’da başlatarak şehrimizdeki genç büyük herkese boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirme imkanı sunduk. Zamanımızda hastalık haline gelen boş zamanını olumsuz ortamlarda harcamak yerine spor yaparak hem kendine hem de çevresine faydalı bireyler yetiştirmek amacımız oldu. Bu özveriyle imkanlar doğrultusunda bu sporu devam ettirmeye gayret ediyorum. 2019 yaz tatilinde de büyük ilgi gören Kick Boks sporu, Sungurlu’da spora olan ilginin ne kadar büyük olduğunu bizlere göstermiştir. Hem spor hem de diğer bisiklet sürme, sabah koşusu, sabah kahvaltısı, yürüyüş yapma gibi etkinliklerimizle çocuklarımıza güzel bir yaz tatili yaşattığımızı umuyorum. Çocuklarımızın bir arkadaş ortamında keyifli vakit geçirmelerini sağlayarak onların spora karşı olan isteklerini pekiştirdik. İmkanlar doğrultusunda ileriki dönemlerde de bu sporu yapmak isteyen genç büyük herkese kapımızın açık olduğunu hatırlatırken, sadece Kick Boks yapmak isteyen değil, sağlık için spor yapmak isteyen herkesi bizimle çalışmaya bekliyoruz. Bu doğrultu da bizlere maddi manevi desteğini eksik etmeyen Halk Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Spor müdürü Halil Yurt’a teşekkürü bir borç bilirim. Spora ilk başladığımdan bu güne kadar hiçbir zaman desteğini eksik etmeyen Kick Boks antrenörüm Aydın Fırat’a emeklerinden dolayı minnettar kalacağım” şekilde konuştu.

ÇORUM 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:05

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