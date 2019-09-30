Hoparlör ve cips paketlerine zula halde uyuşturucu ele geçirildi

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ÇORUM´da gerçekleştirilen operasyonda, otomobil hoparlörleri ve cips paketlerinin içerisine gizlenmiş halde çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden, 3'ü tutuklandı.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.D.´nin Samsun, M.V.A.´nin İstanbul ve A.B.´nin Ankara´dan Çorum'a uyuşturucu madde getirecekleri ihbarı aldı. Polis ekipleri takibe aldıkları araçları kent girişinde durdurdu. Narkotik dedektör köpeği 'Zeus´un da katıldığı aramalarda araçların bagaj kısmında hoparlör ve cips ambalajlarına gizlenmiş 374 adet uyuşturucu hap ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 kişiden M.D., E.K. ve S.B., sevk edildikleri adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



ÇORUM 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:05

GÜNEŞ 06:29

ÖĞLE 12:35

İKİNDİ 15:53

AKŞAM 18:31

YATSI 19:50

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