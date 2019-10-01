Organlarıyla 3 kişiye umut oldu

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Hitit Ünversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde beyin ölümü gerçekleşen ibr hastanın organları 3 kişiye umut oldu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, yoğun bakım ünitesinde yatan ve beyin ölümü gerçekleşen S.Ç. adlı hastanın organları 3 kişiye umut oldu.

Organ Nakli Sorumlusu Başhekim Yardımcısı Opr. Dr. Hülya İpek öncülüğünde ve Dr. Öğr. Gör. Güvenç Doğan, Uzman Dr. Fırat Ergül, Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi Murat Çeliki’n destekleriyle, aile bireylerinin onayı alınarak organ bağışı sağlandı.

Ankara Şehir Hastanesi’nden gelen ekip, hızlı bir şekilde işlem gerçekleştirerek organ bekleyen 3 adet hastaya nakledildiği bildirildi.

ÇORUM 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:06

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