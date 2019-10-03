Çorum Sağlık Müdürlüğü’nden aile sağlık merkezi açıklaması

Çorum’da yıkım kararı verilen binada sağlık hizmeti verildiğine ilişkin yayınlanan haberle ilgili İl Sağlık Müdürlüğü’nden açıklama yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı yaptığı açıklama da, Ulukavak Mahallesi'nde bulunan ve yıkım kararı verilen Aile Sağlığı Merkezi ve 2. No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nun bulunduğu bina ile ilgili tahliye sürecinin devam ettiğini açıkladı.

2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile ilgili Sağlık Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürlüğü’nün 31 Mayıs 2016 tarih ve ve 718 karar nolu Sağlık Yapıları Yıkım Değerlendirme Komisyonunda, binanın 112 istasyonu ve Halk Sağlığı Hizmetleri ihtiyacına uygun olmadığını bu nedenle yıkım kararı verildiğini dile getiren Sobacı, açıklama da şunları kaydetti;

“Yıkım kararına istinaden bakanlığımızca bina yatırım programına alınmış proje ihalesi yapılmış ve inşaat ihalesi yapılmak üzere bakanlığımıza 25 Eylül 2018 ve 07 Mayıs 2019 tarihlerinde resmi yazılarak ödenek tahsisi istenmiş ve tarafımıza ödenek tahsisi sonrasında inşaata başlanabileceği bildirilmiştir.

Bakanlığımızda mevcut bütçe imkanları dahilinde süreç devam etmekte olup, şuan itibariyle bahsi geçen binanın 1 ve 2. Katı Aile Sağlık Merkezi olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Aile hekimlerine gerekli yazılı tebligatlar yapılmış olup, tahliye süreci devam etmektedir. 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu taşınma prosedürü başlatılmıştır. Yeni yapılacak hizmet binasında 112 İstasyonu’na ve Aile Sağlı Merkezine uygun planlama yapılmış olup bina tamamlandığında yine aynı yerinde hizmet vermeye devam edecektir.

Ayrıca ilgili haberde 112 istasyonunun Pazartesi günleri halk pazarının olması nedeniyle ambulansların giriş ve çıkışlarında sıkıntı yaşandığı belirtilmektedir. Merkez 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri istasyonunun bulunduğu adreste ilimiz Pazartesi Pazarı’nın kurulduğu bölgeye yakın bir yerde olması nedeniyle pazartesi günleri yaşanan sıkıntılarla ilele 6 Ocak 2017 tarih 36805748 barkod sayısıyla Çorum Belediye Başkanlığı tarafından düzenleyeci işlemlerin yapılması talep edilmiştir. Çorum Belediyesi tarafından 18 Ocak 2017 tarih 131760 sayılı yazısı ile gerekli düzenlemelerin yapıldığına dair müdürlüğümüze cevap verilmiştir”

ÇORUM 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:07

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