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Yetişkin eğitimciler de teknolojiye uyum sağlayacak Çorum'da, Hitit Üniversitesi ve Halk Eğitim ...

İHA

Hitit Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (HİTİTSEM) ve Çorum Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün iş birliğinde hazırlanan "21. Yüzyıl Yetişkin Eğiticilerinin Eğitimi İçin Dijital Beceri Geliştirme" adlı proje, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Erasmus+ Programı Ana Eylem Planı kapsamında kabul edildi.

Yetişkin eğitimciler de teknolojiye uyum sağlayacak Çorum'da, Hitit Üniversitesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde hazırlanan proje kapsamında, yetişkin eğitimcilere yönelik dijital becerileri geliştirme eğitimi verilecek Hitit üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk; “Kamu kurumlarıyla iş birliğini önemsiyoruz”

Hitit Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (HİTİTSEM) ve Çorum Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün iş birliğinde hazırlanan “21. Yüzyıl Yetişkin Eğiticilerinin Eğitimi İçin Dijital Beceri Geliştirme” adlı proje, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Erasmus+ Programı Ana Eylem Planı kapsamında kabul edildi.
AB fonlarından, Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 165 bin avro tutarında kaynak ayrılması kararlaştırılan projenin ortakları arasında, Hitit Üniversitesi ve Halk Eğitim Merkezi'nin yanı sıra Norveç, Bulgaristan, Sırbistan ve Avusturya’dan 4 farklı kar amacı gütmeyen eğitim ve teknoloji kurumu da bulunuyor.
Uluslararası bir iş birliği sonucu yürütülecek proje kapsamında dijital dünyaya olan uyumu artırmak ve eğitimlerinde teknoloji desteğini sağlayabilmek amacıyla özellikle eğitim dünyasında görev yapan yetişkin eğiticilere yönelik eğitim verilmesi planlanıyor.
Dijital okur yazarlığın ana tema olarak belirlendiği eğitimlerde, teknolojik alandaki gelişmelere ve dijital dönüşüme uyum sağlamada sorun yaşayan yetişkin eğitimcilere, dijital beceriler, online öğrenme platformunun hazırlanması, eğitim ve teknik yazılımlar için mobil uygulamalar ile faydalı yazılımların öğretilmesi amaçlanıyor.
Proje kapsamında çalışmalar, 1 Aralık 2019'da başlayacak ve 24 aylık bir dönemi kapsayacak.
Projenin kadrosunda ise HİTİTSEM Müdürü Doç. Dr. E. Savaş Başcı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Cihat Savsar, Üniversitemiz Proje Koordinasyon Birim Koordinatörü Öğr.Gör. Mehmet Aydınkal ve Halk Eğitim Merkezi Proje Koordinatörü Ünal Yüce yer alıyor.
“Kamu kurumlarıyla iş birliğini önemsiyoruz”
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, “21. Yüzyıl Yetişkin Eğiticilerinin Eğitimi İçin Dijital Beceri Geliştirme” adlı projenin, üniversite ve kamu kurumu arasında yapılan örnek bir işbirliği sonucunda hazırlandığını söyledi.
Proje kapsamında, Halk Eğitimi Merkezi ve üniversite imkanlarının birlikte değerlendirileceğini dile getiren Rektörümüz Prof. Dr. Öztürk, “Üniversite olarak sivil toplum örgütleri, sanayi kuruluşları ve kamu kurumlarıyla işbirliğini önemsiyoruz. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile bu doğrultuda bir çalışma yaptık ve ortaya güzel bir proje çıktı. Bu proje ile eğitim alanında güzel bir çalışma yapılacağına inanıyor, tüm proje ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

ÇORUM

04 Ekim 2019 Cuma

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