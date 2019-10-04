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Çorum Belediye Başkanı Aşgın; "Bu şehri esnafımızla beraber yöneteceğiz"

İHA

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun'un Çorum Sanayi Sitesi düzenlediği kahvaltı programında sanayici esnafıyla bir araya geldi. Aşgın, kahvaltı programının ardından ÇESOB başkanı, oda başkanı ve kooperatif başkanlarıyla birlikte Çorum Sanayi Sitesi'nde devam eden asfalt çalışmasını inceledi.

Çorum Belediye Başkanı Aşgın; "Bu şehri esnafımızla beraber yöneteceğiz"

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun’un Çorum Sanayi Sitesi düzenlediği kahvaltı programında sanayici esnafıyla bir araya geldi. Aşgın, kahvaltı programının ardından ÇESOB başkanı, oda başkanı ve kooperatif başkanlarıyla birlikte Çorum Sanayi Sitesi’nde devam eden asfalt çalışmasını inceledi.
Esnafa verdiği değeri her ortamda “Ben esnaf çocuğuyum” diyerek ortaya koyan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Aday olduğum açıklandığında ilk ziyaretimi ÇESOB’a yaptım. Orada bir söz vermiştim. Allah nasip eder de belediye başkanı olursam bu şehri esnaflarla beraber yöneteceğimizi söylemiştim. İlk gün ne demişsek biz hala oradayız, o karardayız. Çünkü bu şehri bölgesinde lider yapan, bu şehre gıptayla baktıran esnaflardır, iş adamlarıdır. Biz ticaret erbabı esnaf kardeşlerimizle gurur duyuyoruz. Bu hususta emeği geçen bütün esnaf kardeşlerimize en kalbi teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.
'Esnafımızın emrindeyiz'
Bu şehri yıldızlaştıran esnaf kardeşlerimizse biz onlara ne yapsak azdır. Belediye olarak onların emrindeyiz. Burada hangi oda başkanımız olursa olsun bizden bir şey istediğinde hiçbir ayrım gözetmeksizin o talebe karşılık vereceğimizi, bunu yaparken de kimsenin adaletimizden şüphe etmesine mahal vermeden yapacağımızı bilmelerini istiyorum. Yapabileceğimiz bir şeyse hemen yapıyoruz, yapamıyorsak planlamamızı yapıp ne zaman yapacağımızı söylüyoruz. Yıllardır yolu yapılamayan bu dükkanların önünü bugün asfaltlıyoruz, inşallah tamamını yapıp bitireceğiz. Kışlanın arkasına yol yapıyoruz. Tamamı bittiği zaman 35 metre olacak olan yolun 14 metrelik kısmını asfaltlıyoruz ve kullanıma açacağız. Bu yol aynı zamanda esnafımıza ulaşımı kolaylaştıracak." şeklinde konuştu.
'Sanayiye büyük bir yol açacağız'
Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinin karşısından Çorum Sanayi Sitesi'ne büyük bir yol çıkartacaklarını belirten Başkan Aşgın, "Bunun için arkadaşlarımız 45 aydır çalışıyorlar. Yolun Hitit Üniversitesi Güney Kampüsü içerisinden geçeceği için bu çalışmamızı üniversitemizle beraber yürütüyoruz. Bu yolu da inşallah şehrimize kazandıracağız." dedi.
'Aşağı sanayinin sanayi vasfı kalmadı'
Millet Bahçesi etrafından bulunan sanayi artık bu güzel şehrimize yakışmıyor. Sanayi olmaktan çıktı. Buradaki esnaf kardeşlerimizin biran önce Çorum Sanayi Sitesindeki dükkanlara taşınmaları gerekmekte. Biz en kısa zamanda burada alt yapı çalışmalarını başlatarak kentsel dönüşümün startını vereceğiz. Adayken risk alarak burayı taşıyacağımızı söyledik. Adayken söylediğimiz bir şeyi yapmamak bize yakışmaz" şeklinde konuştu.
'Çorumminia için projemiz hazır'
Millet Bahçemizin arkasında bulunan genişleme alanına adaylık döneminde verdiğimiz sözlerden biri olan “Çorumminia” minyatür parkımızın yapımı için gerekli projeyi hazırladık ve OKA’ya sunduk. İşte bak Çorum’da var dedikleri çok güzel bir projeyi hayata geçirmek suretiyle biz o genişleme alanını kullanacağız." ifadelerini kullandı.
'İtfaiye müfrezesi kurulacak'
Esnafımızdan gelen talepler bizde emir telakki edilir. Başımızın üstünde yeriniz var. Bu konuda benim hassasiyetimi bildikleri için başkan yardımcılarımız ve müdürlerimiz sizin taleplerinize hızlı bir şekilde eğilir ve bana gelmeden çözüme kavuşturur. Sizin itfaiye birimi kurulmasına yönelik bir talebiniz vardı. Biz onunla ilgili çalışmaları da sona getirdik hatta size tarih verebilirim yeni yılın ilk günlerinde buraya yakın bir noktaya itfaiye müfrezesini kuracağız. Esnafın sorunlarına çare bulan, işlerini kolaylaştıran bütün kooperatiflerin arkasındayız. Hiç birini birine tercih etme gibi bir tutumumuz söz konusu değildir. Esnafımızın işini kolaylaştırmak için çalışıyoruz, bu amaçla çalışan bütün kooperatiflerinde destekçisiyiz" dedi.
'Oda ve Kooperatif başkanlarından teşekkür'
Belediye, oda ve kooperatif olarak işbirliği içerisinde çalıştıklarını ifade eden Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun, “Biz üzerimize düşeni sizlerden gelen her talebi ilgili kurum ve kuruluşlara aktarıyoruz ve takibini yapıyoruz. Önemli olan birlik ve beraberliğimiz. Biz birlik oldukça daha güzel işler başaracağız. Belediye başkanımızla her konuşmamızda sanayiye ne yapabiliriz, nasıl esnafımıza destek olabiliriz onun istişaresini yapıyoruz. Esnaf bizim her şeyimiz diyerek esnafın yanında olduğunu ifade eden Belediye Başkanımız Sayın Dr. Halil İbrahim Aşgın’a hepiniz adına teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.
STK’ların ve kooperatiflerin birlik ve beraberliğimizi güçlendirmede etkisi varsa belediyemizin bunda büyük bir payı vardır diyen Çorum Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Hıdır Balaban, “Birlikte çalışıyoruz bu sanayi hepimizin, bu şehre birlikte hizmet ediyoruz. Bu noktada bizlere de büyük bir görev düşüyor. Çalışma alanlarımızı mümkün mertebe temiz tutmamız gerekiyor. Yol kenarlarına hurda araçları veya çeşitli malzemeleri koymamaya özen göstermemiz gerekiyor. Şehrimize yakışır bir sanayi ortamında çalışmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Hitit 19 Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Nurullah Müstet'de, yol ve çevre düzenlemesi konusunda taleplerine büyük bir hassasiyet ve ilgiyle eğilen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve ekibine teşekkür ettiklerini söyledi.

ÇORUM

04 Ekim 2019 Cuma

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