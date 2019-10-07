Çorum'da trafik kazası: 3 yaralı

Çorum’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Olay. Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adnan Y.(57)’nin kullandığı 05 KE 677 plakalı hafif ticari araçla, Çağdaş E.(36) İdaresindeki otomobil, Domlupınar Caddesi, Dumlupınar Camii önündeki kavşakta çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte araç içinde yolcu olarak bulunan Deniz Çağrı E.(6), yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sebebi ile bir süre kapanan yol araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ÇORUM 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:11

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