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Tamir ettiği asansör kabininin altında kalan teknisyen, öldü

DHA

ÇORUM´un Sungurlu ilçesinde, tamir ettiği asansör kabininin  altında kalan teknisyen Recep Tanrıkol (52), olay yerinde hayatını kaybetti.

ÇORUM´un Sungurlu ilçesinde, tamir ettiği asansör kabininin  altında kalan teknisyen Recep Tanrıkol (52), olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Hacettepe Mahallesi Elif Tuğba Sitesi Ömer Apartmanı'nda meydana geldi. Teknisyen Recep Tanrıkol, apartman asansörünü tamir ettiği sırada kabin aniden üzerine düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından asansörün altından çıkarılan Tanrıkol'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olayı duyarak gelen teknisyenin yakınları ise sinir krizi geçirdi. Sağlık ekipleri sinir krizi geçiren Tanrıkol'un yakınlarına müdahalede bulundu. Tanrıkol'un cansız bedeni savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÇORUM

08 Ekim 2019 Salı

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