Çatıda intihara kalkışan genç, dua edip gözyaşı döktü

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ÇORUM'da iş merkezinin çatı katına çıkan Sefa Ö. (26), intihara kalkıştı. Sefa Ö., 1 saat süren ikna çabalarının ardından dalgınlığından yararlanan polis ekiplerince, çatıdan indirildi.

Çepni Mahallesi'nde Yunus Emre İş Merkezi´nin çatı katına çıkan Sefa Ö.'yü görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri, bina önünde hava yastığı açtı. Sefa Ö., yanına yaklaşılması halinde atlayacağını söyleyerek ekipleri uzaklaştırmaya çalıştı. Sefa Ö., bu sırada dua ederek, ağladı. Polis ekipleri bir anlık dalgınlığından faydalandığı genci, yakalayarak çatıdan indirdi. Sefa Ö., ambulansla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürüldü.



ÇORUM 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:15

GÜNEŞ 06:38

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:17

YATSI 19:35

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